Важный шаг в укреплении туркменско-российского гуманитарного сотрудничества

Тема развития активного межгосударственного диалога по вопросам здравоохранения и социального развития стала доминирующей в ходе визита в Санкт-Петербург туркменской делегации во главе с вице-президентом по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой. Представительная делегация провела ряд важных встреч на высоком уровне, нацеленных на углубление сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

В рамках форума «Содружество моды» Огулджахан Атабаева приняла участие в тематической сессии «Быть здоровым – это модно», где представила комплексный подход Туркменистана к охране здоровья населения. Акцент был сделан на готовности Туркменистана к установлению регулярных и долгосрочных отношений с зарубежными партнерами, что подтверждается подписанием 26 документов о сотрудничестве с такими структурами ООН, как Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд.

Программа визита была насыщена встречами, имеющими конкретную практическую направленность. Кульминацией визита стала встреча с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Огулджахан Атабаева подтвердила нацеленность Туркменистана на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества с Российской Федерацией на долгосрочной основе. Российская сторона получила официальное приглашение принять участие в международной конференции «Роль женщин в современном обществе: развитие международного сотрудничества во имя устойчивого развития», которая состоится 10 декабря в национальной туристической зоне «Аваза».

После этой встречи Огулджахан Атабаева и Валентина Матвиенко ознакомились с выставочной экспозицией стран – участниц форума «Содружество моды», а также побывали на показе коллекций. Визит в Российскую Федерацию стал важным шагом, который не только укрепил туркменско-российское гуманитарное сотрудничество, но и наметил конкретные направления для обмена опытом в высокотехнологичной медицине и благотворительности.

