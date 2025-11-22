В столице Туркменистана прошло открылось заседание Совместной туркменско-татарстанской рабочей группы

В Ашхабаде прошло десятое заседание Совместной туркменско-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Для участия в нем в Туркменистан прибыла представительная делегация во главе с заместителем премьер-министра, министром промышленности и торговли Республики Татарстан Российской Федерации Олегом Коробченко. На повестке дня очередного заседания – рассмотрение вопросов практической реализации ранее достигнутых договорённостей, а также перспективных направлений плодотворно развивающегося сотрудничества.

Говоря о наличии возможностей для наращивания взаимодействия на приоритетных направлениях, стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и конкретизировали его перспективные сферы, в частности, торгово-экономическую, нефтегазовую, энергетическую и промышленную. Особый акцент был сделан на таких направлениях, как транспорт, связь и информационные технологии, текстильная промышленность, сельское хозяйство и охрана окружающей среды, наука, образование, здравоохранение, фармацевтическая промышленность, культура, спорт и молодежная политика.

В ходе переговоров подчеркивалось, что в поступательном развитии взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества большую роль играют сформированный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и растущий на международной арене авторитет страны как надежного партнера.

