Национальный лидер туркменского народа поздравил президента Азербайджана

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с единогласно принятым решением седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии «О полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии».

В послании, адресованном главе дружественного государства, Гурбангулы Бердымухамедов назвал это решение событием исторического масштаба, которое знаменует собой превращение Центральной Азии и Азербайджана в единое геополитическое и геоэкономическое пространство и создание таким образом сильного объединения наших народов и государств на основе братства, добрососедства, равноправия и сотрудничества, верного осмысления своих исторических судеб в их неразрывности и неделимости.

«Убежден, что присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч с учетом политического авторитета вашей страны, ее колоссального ресурсного, промышленного, технологического потенциала, достигнутых рубежей в культурной и гуманитарной сферах станет определяющим элементом всестороннего сближения наших стран и народов, стимулом для активного участия в современных тенденциях регионального и международного развития, повышения роли и веса государств Центральной Азии и Азербайджана на глобальной арене как ответственных, сплоченных партнеров», – говорится в послании председателя Халк Маслахаты Туркменистана.

