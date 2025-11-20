Делегация Туркменистана провела встречи с представителями Международной организации труда

Делегация Туркменистана во главе с председателем Национального центра профессиональных союзов Огулдженнет Бердилиевой провела ряд встреч с представителями Международной организации труда (МОТ) в Женеве.

Стороны обсудили развитие сотрудничества, реализацию совместного плана мероприятий и дальнейшие шаги по продвижению достойного труда, социального диалога и модернизации трудового законодательства. Технические специалисты МОТ провели консультации с членами делегации по вопросам ратификации и практического внедрения международных трудовых стандартов.

Представители МОТ высоко оценили усилия Туркменистана в укреплении системы защиты трудовых прав, борьбе с принудительным и детским трудом и обеспечении безопасных условий труда. Стороны выразили готовность продолжать совместную работу.

