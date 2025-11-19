Новая зона приграничной торговли заработала на стыке территорий Туркменистана и Узбекистана

Новая зона приграничной торговли между Хорезмской областью Узбекистана и Дашогузским велаятом (областью) Туркменистана была торжественно запущена президентами двух стран Сердаром Бердымухамедовым и Шавкатом Мирзиеевым в дистанционном режиме из Ташкента. Событие состоялось в рамках государственного визита главы Туркменистана в Узбекистан.

Допуск на территорию зоны организован через отдельные контрольно-пропускные пункты. В зоне действует режим свободной таможенной зоны, разрешающий осуществление розничных торговых операций. Общая площадь торговой зоны составляет 6 га – по 3 га с каждой стороны границы. Территория может быть расширена на основании отдельного международного соглашения. Зона создана на 30 лет с возможностью дальнейшего продления.

На территории созданы торговые павильоны, складские помещения, контейнерные площадки и рабочие места для предпринимателей. Организованы системы хранения, сортировки, сбыта и транспортировки товаров на основе современных технологий. Для предпринимателей открыт центр «Единое окно» с предоставлением таможенных, налоговых, сертификационных, фитосанитарных, ветеринарных и транспортных услуг. На территории размещены административные здания дирекции, таможенной, карантинной, фитосанитарной и ветеринарной служб.

Предусмотрено обустройство пунктов банковских услуг и обмена валют, гостиниц, медпункта, вместительной автостоянки и других инфраструктурных объектов. Внедрены интерактивные системы для оказания государственных услуг. В зоне будет осуществляться продажа продукции, произведенной исключительно в Туркменистане и Узбекистане.

