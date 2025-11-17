Завершен государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил государственный визит в Республику Узбекистан. В ходе визита состоялись переговоры президента Сердара Бердымухамедова с президентом Шавкатом Мирзиеевым в узком и расширенном форматах, которые закрепили дальнейшее расширение туркменско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Президент Туркменистана был удостоен высшей государственной награды Республики Узбекистан – ордена «Олий Даражали Дўстлік». Президенты подписали совместное заявление и поделились с представителями средств массовой информации оценками итогов переговоров.

Встреча в верхах продемонстрировала исключительный уровень взаимного доверия и результативность двустороннего диалога, в рамках которого были достигнуты важные договоренности. Главы государств торжественно запустили совместную зону приграничной торговли «Шават-Дашогуз».

В рамках пребывания в Ташкенте президент Туркменистана также принял участие в седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии, где были намечены стратегические ориентиры для всего региона.

В международном аэропорту «Ташкент-Хумо» президента Сердара Бердымухамедова лично проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Этот высокий дипломатический жест стал финальным подтверждением беспрецедентного уровня личного доверия и образцового характера стратегического партнерства между двумя братскими странами.

