Диалог кинематографистов Туркменистана и Узбекистана

В рамках международного конгресса «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии» в Ташкенте состоялись показы фильмов туркменского и узбекского производства. Акция, прошедшая в Национальном дворце киноискусства, объединила представителей научных и культурных кругов, деятелей искусства и молодежных лидеров стран Центральной Азии и Азербайджана.

В рамках инициативы зрителям были представлены лучшие фильмы производства Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана. В их числе – совместный туркменско-узбекский художественный фильм «Махтумкули Фраги», картина «Красное курте» режиссера Сахысалыха Байрамова, художественный фильм «Книга» режиссера Хекима Аловова, а также документальный фильм о поэте-классике Махтумкули Фраги Аннадурды Ташлиева.

Картины вызвали живой интерес у зрителей. Публика высоко оценила эмоциональную насыщенность фильмов и важность поднятых в них тем. Параллельно в рамках конгресса состоялось встреча за круглым столом с участием руководителей киноорганизаций всех шести стран: Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Участники обсудили перспективы расширения сотрудничества между странами, потенциал совместных кинопроектов, вопросы продвижения национального кино на международных площадках и укрепления гуманитарных связей через киноискусство. Особое внимание было уделено созданию условий для копродукции, обмену профессиональным опытом и дальнейшему развитию культурного диалога стран.

