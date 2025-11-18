На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 17 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 17 сделок на общую сумму свыше 7 миллионов 811 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов закупили авиационный керосин, выработанный на технологических установках ГК «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Сербии, Киргизии, Украины были реализованы наборы постельного белья, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, корни и корневища солодки, пряжа хлопчатобумажная, шелк-сырец.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, масло базовое, а также пряжу и ткань хлопчатобумажную, хлопковое волокно. Общая сумма сделок составила более 67 миллионов 237 тысяч манатов.

