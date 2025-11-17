Туркменистан примет председательство в консультативной встрече глав государств-2026 формата "Центральная Азия и Азербайджан"

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в седьмой консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоялась 16 ноября в Ташкенте под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

В соответствии с повесткой дня рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. В начале саммита Шавкат Мирзиеев объявил о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного участника. Как подчеркнул лидер Узбекистана, это решение полностью отвечает интересам народов, прочно связанных общей историей, родственными узами, духовной и культурной близостью.

Он также выразил уверенность, что этот стратегический шаг придаст консультативным встречам мощный импульс, откроет новые горизонты для расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также выработки консолидированных решений по вопросам устойчивого развития.

Президент Узбекистана поздравил президента Туркменистана в связи с принятием председательства в консультативной встрече глав государств в 2026 году, которая пройдет уже в новом формате «Центральная Азия и Азербайджан».

«Принимая председательство в консультативной встрече глав государств Центральной Азии, Туркменистан приложит все усилия для укрепления нашего единства, сплоченности и экономического партнерства, привлекательности региона для серьезных внешних инвестиций и реализации масштабных международных проектов в энергетике, транспорте, коммуникациях и других сферах», – заверил президент Туркменистана.

В ходе встречи выступили лидеры государств Центральной Азии и Азербайджана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии Каха Имнадзе, который зачитал обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

