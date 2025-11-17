Народный художник Туркменистана стал лауреатом международной премии «Наследие будущего»

В Ташкенте состоялась торжественная церемония награждения лауреатов международной премии «Наследие будущего». По итогам первого конкурса премия в области «Изобразительное и прикладное искусство» вручена народному художнику Туркменистана Бабасары Аннамурадову.

Премия, учрежденная в 2025 году президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, вручается деятелям культуры, внесшим значительный вклад в популяризацию национального духовного наследия. В торжественной обстановке победителям были вручены статуэтка, соответствующий диплом и денежный приз.

Премия направлена на стимулирование представителей творческой интеллигенции, добившихся весомых успехов в сферах литературы, культуры, искусства, науки, образования и цифровых технологий.

