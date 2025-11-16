Президент Туркменистана принимает участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии

В рамках государственного визита в Республику Узбекистан президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принимает участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

В консультативной встрече глав государств Центральной Азии участвуют президенты Туркменистана, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, а также Республики Азербайджан.

На форуме в рамках экономического партнерства главы государств обсуждают вопросы, связанные с расширением взаимного товарооборота, углублением инвестиционного сотрудничества, а также развитием важного транспортно-логистического сообщения. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам координации усилий в области водного хозяйства, энергетики, в культурно-гуманитарной сфере и здравоохранении.

Туркменистан в соответствии правовым статусом постоянного нейтралитета принимает активное участие в данном диалоге по выработке согласованных решений общих вопросов. Инициативы Туркменистана в рамках консультативных встреч всегда носят комплексный характер и направлены на повышение безопасности и устойчивого развития всего Центрально-Азиатского региона. Это подтверждает конструктивную роль, которую занимает страна в данном формате сотрудничества.

