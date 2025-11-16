Делегация Туркменистана приняла участие в международном саммите партнерства

Делегация Туркменистана приняла участие в 30-м саммите партнерства по торговле, инвестициям, промышленности, технологиям и геоэкономическому сотрудничеству, который состоялся в индийском городе Вишакхапатнаме. На саммите обсуждались такие темы, как развитие торгового сотрудничества в сферах инноваций, информационных технологий и чистой энергетики, а также привлечение инвестиций в эти сферы.

В рамках мероприятия туркменская делегация провела встречи с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гойялом, с главным министром штата Андхра-Прадеш Наройем Чандрабабу Наиду и представителями местных деловых кругов. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества между двумя странами.

