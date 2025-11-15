Туркменская делегация приняла участие в заседании Диалога женщин-руководителей стран Центральной Азии

Представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в заседании Диалога женщин-руководителей стран Центральной Азии, прошедшем в столице Узбекистана.

В заседании приняли участие руководители и представители парламентов Республики Казахстана, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, а также представители международных организаций и институтов гражданского общества, местных органов исполнительной власти.

Участники заседания отметили важность эффективной деятельности, проводимой в странах региона по расширению прав и возможностей женщин, усилению их роли в государственной и общественной жизни. В своих выступлениях представители Меджлиса Туркменистана подчеркнули, что в Туркменистане ведется последовательная работа по совершенствованию нормативно-правовых актов, направленных на защиту прав женщин и укрепление их роли в обществе. В этом контексте отмечено значение реализации Национального плана действий Туркменистана на 2021–2025 годы, который способствует расширению участия женщин в государственном управлении, экономике, а также продвижению принципов гендерного равенства.

© TURKMENISTAN.RU, 2025