В Ташкенте проходит международный конгресс «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии»

В столице Узбекистана открылся международный конгресс «Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии», организованный в рамках предстоящей консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

В событии приняли участие делегации из различных структур и ведомств Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. В состав туркменской делегации вошли представители Союза художников, музейные работники, деятели культуры, представители министерства образования, средств массовой информации и общественных организаций.

От имени Туркменистана на пленарном заседании выступил министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов. В своем выступлении он отметил, что культурные связи Туркменистана и государств Центральной Азии и Азербайджана имеют древние корни и основаны на общем историческом наследии и традициях. Также он выразил признательность главам государств Центральной Азии и Азербайджана за их вклад в укрепление и развитие культурно-гуманитарных связей.

