Современные средства связи на международном профильном форуме в Ашхабаде

В столице Туркменистана начали свою работу XVIII международная выставка и научная конференция «Türkmentel – 2025», а также международная конференция и выставка «Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие – 2025».

Среди участников – представители восьми десятков профильных компаний и организаций из Туркменистана и зарубежных государств, включая США, Азербайджан, ОАЭ, Великобританию, Беларусь, Казахстан, Германию, Финляндию, Францию, Россию, Китай, Швейцарию, Японию. Многие из них являются активными участниками крупных проектов, способствующих выводу Туркменистана в ряд развитых государств на базе цифровых и передовых технологий, а также дальнейшему укреплению позиции страны в качестве важнейшего транспортно-логистического центра региона и мира.

В торжестве по случаю открытия форумов приняли участие председатель Меджлиса, члены правительства, руководители и представители министерств и отраслевых ведомств, дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций, аккредитованных в нашей стране, общественных объединений, высших учебных заведений, средств массовой информации.

© TURKMENISTAN.RU, 2025