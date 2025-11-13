Президент Туркменистана принял руководителя Азиатского банка развития

Президент Сердар Бердымухамедов принял президента Азиатского банка развития Масато Канду, прибывшего в страну с визитом. Тепло поприветствовав руководителя крупной финансовой структуры и выразив уверенность, что данный визит будет способствовать обмену мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего экономического сотрудничества, глава государства пожелал успешного проведения намеченных переговоров.

Как отмечалось, в мае нынешнего года в городе Аркадаге был подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадага и Азиатским банком развития. Это открывает возможности для наращивания партнерства в сферах энергетики, водо- и энергосбережения, а также задействования возобновляемых источников энергии в новом городе. В качестве важного направления сотрудничества также было определено дальнейшее укрепление взаимодействия в топливно-энергетическом секторе.

В завершение встречи, выразив уверенность в продолжении взаимовыгодного двустороннего партнерства, президент Сердар Бердымухамедов и президент Азиатского банка развития Масато Канда обменялись в адрес друг друга наилучшими пожеланиями.

* * *

В рамках визита президента Азиатского банка развития Масато Канды состоялись двусторонние встречи. По их итогам подписаны соглашение между Туркменистаном и Азиатским банком развития по финансированию строительства среднего медицинского учебного заведения в городе Ашхабад, а также документ между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Азиатским банком развития о сотрудничестве в области технической поддержки.

