Туркменистан – участник сессии подготовительной комиссии договора о запрещении ядерных испытаний

В Вене проходит 65-я сессия подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Участники рассматривают вопросы укрепления международного режима ядерного нераспространения, совершенствования систем мониторинга и верификации, а также расширения сотрудничества между государствами-участниками.

В работе сессии принимает участие делегация Туркменистана. На пленарном заседании туркменская делегация подчеркнула неизменную приверженность своей страны целям и принципам договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, рассматривая его как ключевой элемент международной системы разоружения и нераспространения. Было отмечено, что Туркменистан одним из первых подписал и ратифицировал договор и последовательно выступает за укрепление глобальной безопасности и предотвращение распространения ядерного оружия.

Делегация подчеркнула, что 2026 год станет 30-летием открытия договора для подписания и 30-летием участия Туркменистана в нем, выразив готовность принять участие в мероприятиях, посвящённых этой дате, в подтверждение приверженности делу укрепления международного мира и безопасности.

© TURKMENISTAN.RU, 2025