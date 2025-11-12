В Ашхабаде почтили память русского писателя Федора Достоевского

Церемония возложения цветов к памятнику выдающемуся русскому писателю Федору Достоевскому состоялась в Ашхабаде по случаю 204-й годовщины со дня его рождения. Акция, организованная посольством России в Туркменистане, прошла в новом культурно-парковом комплексе «Махтумкули Фраги».

В торжественной церемонии приняли участие сотрудники российского посольства, преподаватели и учащиеся Совместной туркмено-российской школы им. А. С. Пушкина, а также дипломаты из посольств Беларуси, Казахстана, Республики Корея, Палестины и ряда других стран.

Глава дипломатического представительства России в Туркменистане Иван Волынкин в своем выступлении отметил, что первый памятник Достоевскому в Туркменистане был открыт в прошлом году именно в этом комплексе, на аллее знаменитых литераторов. «Монументы, установленные в их честь, олицетворяют дружбу, братство и добрососедство народов, к чему призывал выдающийся туркменский поэт и мыслитель, в честь которого и названо это место», – подчеркнул посол. Он отметил, что решение туркменской стороны воздвигнуть памятник Фёдору Достоевскому свидетельствует о признании огромного вклада русской литературы в мировую культуру.

Российский дипломат выразил признательность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за решение увековечить в Ашхабаде память о Достоевском.

