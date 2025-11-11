Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации

Делегация Туркменистана во главе с министром культуры Туркменистана Атагелди Шамырадовым приняла участие в работе 26-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая проходит в столице Саудовской Аравии при участии более чем 160 делегаций из разных стран мира.

В ходе сессии обсуждены ключевые направления развития туристической отрасли, в том числе внедрение цифровых и инновационных решений, расширение международного сотрудничества, а также повышение устойчивости и инклюзивности туризма. Главной темой этого года был девиз «Туризм на основе искусственного интеллекта: переосмысливая будущее», подчеркивающий роль искусственного интеллекта в формировании новой архитектуры мирового туризма.

© TURKMENISTAN.RU, 2025