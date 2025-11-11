На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 11 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 11 сделок на общую сумму более 5 миллионов 506 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов из Турции и Афганистана закупили карбамид (ГК «Туркменхимия») и авиационный керосин, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Китая, Турции, Швейцарии, Эстонии были реализованы наборы постельного белья, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, отходы легкой промышленности, а также корни и корневища солодки.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и масло базовое, а также хлопок-волокно на общую сумму более 58 миллионов 625 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2025