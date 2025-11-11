В Туркменистане прошел Праздник урожая

В городах и селах Туркменистана прошли торжества по случаю Праздника урожая. В столице страны местом проведения главных мероприятий по этому случаю стала набережная Каракум-реки.

В нынешнем году в стране выращены богатые урожаи продовольственного зерна и хлопка-сырца. Государство создает благоприятные условия для производительной работы земледельцев и получения высоких урожаев. Это, в свою очередь, способствует достижению тружениками сельского хозяйства высоких показателей. Так, в нынешнем году хлеборобы сдали в закрома более 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы, а шелководы заготовили свыше 2 тысяч 100 тонн коконов тутового шелкопряда. Высокими показателями в этом году отличились также производители плодоовощной и бахчевой продукции.

В день праздника на берегу Каракум-реки, протекающей через город Ашхабад, на импровизированной сцене состоялись выступления эстрадных певцов и творческих коллективов. Участников и гостей праздника встречали традиционным национальным угощением. Под открытым небом была развернута выставка достижений сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны. Большой интерес у гостей и участников выставки вызвали стенды, посвященные успехам частного сектора в аграрной отрасли, а также достижениям в области мелиорации, коневодства, животноводства, охраны природы, пищевой, перерабатывающей и текстильной промышленности.

По случаю Праздника урожая в областных центрах прошли торжественные встречи и чествования передовиков-аграриев, а также концерты и другие культурно-массовые мероприятия.

