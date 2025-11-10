Делегация Туркменистана приняла участие в международной научно-практической конференции в Москве

Делегация Туркменистана во главе с ректором Академии государственной службы при президенте Туркменистана Алымом Аннамурадовым приняла участие в работе II Международной научно-практической конференции, посвященной вопросам государственного управления. Конференция, организованная Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, собрала 3 тысячи участников из 7 стран мира.

В ходе конференции состоялось обсуждение ключевых вопросов интеграции научных исследований и передовых технологий в процесс принятия управленческих решений, обмен опытом и лучшими практиками между учеными, государственными служащими и представителями бизнеса, а также формирование предложений по совершенствованию системы подготовки кадров для органов власти и развитию механизмов взаимодействия науки и государства.

На полях конференции состоялась встреча Алыма Аннамурадова с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алексеем Комиссаровым. Подчеркнув значимость действующего двустороннего соглашения о сотрудничестве, стороны обсудили вопросы реализации совместных образовательных программ дополнительного профессионального образования государственных служащих и кадрового резерва Туркменистана и Российской Федерации, повышения уровня профессиональной подготовки преподавательских кадров и проведения совместных исследований.

