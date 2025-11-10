Президент Туркменистана принял участие в общенациональной озеленительной акции

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова дан старт осеннему сезону общенациональной акции по посадке деревьев. Озеленительная кампания – одно из важнейших общенациональных мероприятий, символизирующее приверженность страны принципам экологического благополучия.

В рамках традиционно масштабных озеленительных работ по всей стране были высажены десятки тысяч саженцев. В акции приняли участие члены Кабинета министров и Меджлиса, руководители и сотрудники государственных структур, представители дипломатических миссий, международных и общественных организаций.

В Туркменистане высадка саженцев стала благородной традицией и является приоритетом государственной политики, направленной на реализацию масштабных реформ, которые способствуют созданию новых парков, лесных массивов и обогащению растительного мира туркменской земли. Благодаря таким систематическим усилиям столица и другие города страны покрываются лесопарковыми зонами.

