|10.11.25 07:08
В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Ираном
Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по экономическим вопросам Хамидом Ганбари. Встреча стала продолжением активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном по направлениям, представляющим взаимный интерес.
