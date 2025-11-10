В Ашхабаде обсуждены вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Ираном

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран по экономическим вопросам Хамидом Ганбари. Встреча стала продолжением активного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Ираном по направлениям, представляющим взаимный интерес.

