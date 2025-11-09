Туркменские и американские бизнесмены обсудили приоритеты взаимодействия

В рамках рабочего визита президента Сердара Бердымухамедова в США состоялся бизнес-форум «Туркменско-американское деловое сотрудничество: новые возможности и перспективы развития партнерства».

В событии приняли участие руководители государственных структур и представители бизнес-кругов Туркменистана и США, а также Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Открывая форум, исполнительный директор Делового совета «Туркменистан – США» Эрик Стюарт отметил роль совета в укреплении отношений между частными структурами двух стран. Как подчеркивалось, данная платформа прошла испытание временем и сегодня является эффективным механизмом, который необходимо использовать более активно.

В рамках обмена мнениями отмечалось, что внешнеполитический курс Туркменистана, основанный на принципах нейтралитета, служит крепким фундаментом для наращивания равноправного, взаимовыгодного и перспективного взаимодействия с США. Продуктивный и активный характер обсуждения вопросов, включенных в повестку дня форума, продемонстрировал высокий уровень доверия и взаимопонимания между сторонами, а также их заинтересованность в углублении сотрудничества. В рамках форума прошли двусторонние встречи, на которых были рассмотрены перспективы расширения взаимодействия.

В целом туркменско-американский бизнес-форум стал не только площадкой для обмена мнениями о приоритетных векторах партнерства, но и важным шагом на пути укрепления плодотворного экономического диалога. По общему мнению участников форума, практическая реализация достигнутых договоренностей и намеченных планов будет служить на благо двух дружественных стран.

