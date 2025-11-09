Завершился рабочий визит президента Сердара Бердымухамедова в США

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Сердар Бердымухамедов принял участие в саммите «Центральная Азия – США» (С5+1).

Во встрече высокого уровня, состоявшейся под председательством президента США Дональда Трампа, также приняли участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.

Поприветствовав участников встречи и выразив им признательность за принятое приглашение, президент Дональд Трамп поблагодарил за визит в Соединенные Штаты Америки. Вместе с тем была выражена уверенность, что нынешняя встреча на высшем уровне будет способствовать выводу шестистороннего взаимодействия на качественно новый уровень.

Затем слово было предоставлено участникам саммита. Президент Сердар Бердымухамедов в своем выступлении отметил, что его страна стремится к наращиванию сотрудничества в таких стратегически значимых областях, как безопасность, экономика, энергетика и охрана окружающей среды. Глава государства также отметил, что взаимодействие в рамках формата С5+1 призвано содействовать устойчивому развитию региона.

В ходе встречи на высшем уровне были обсуждены ключевые вопросы партнерства, представляющие интерес для всех сторон, и определены приоритетные векторы совместной деятельности на перспективу. В рамках саммита приняты заявление о намерениях по экономическому сотрудничеству между правительствами Туркменистана, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки, заявление о намерениях по культурному наследию между правительствами Туркменистана, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Соединенных Штатов Америки.

Завершив программу рабочего визита в США, президент Сердар Бердымухамедов направился в международный аэропорт Andrews города Вашингтона. Здесь президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил с днем рождения Героя Туркменистана, постоянного представителя Туркменистана при ООН Аксолтан Атаеву.

Спустя несколько часов президентский авиалайнер приземлился в столичном международном аэропорту. Здесь главу Туркменистана тепло приветствовали официальные лица страны.

Участие президента Сердара Бердымухамедова в саммите «Центральная Азия – Соединенные Штаты Америки» подтвердило приверженность Туркменского государства принципам позитивного нейтралитета и многостороннего сотрудничества. Вместе с тем, это продемонстрировало, что страна считает данную площадку важным механизмом продвижения национальных и региональных интересов. Туркменистан, акцентируя внимание международного сообщества на таких вопросах, как транспортная взаимосвязанность, энергетическая безопасность и экологическая устойчивость, вносит весомый вклад в решение актуальных вопросов глобальной повестки дня и укрепляет свои позиции в регионе в качестве транзитного и энергетического центра.

