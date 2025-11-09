Педагог и ученики – необычная художественная выставка в Ашхабаде

В галерее Государственной академии художеств открылась выставка, ставшая апофеозом незаурядного педагогического таланта народного художника Туркменистана Аннадурды Алмамедова. В одном зале собраны картины патриарха национального изобразительного искусства и двадцати его учеников.

Причем, двадцать учеников – это малая доля всех тех, кто прошел через мастерскую Алмамедова за 60 лет его преподавательской работы. Все они сегодня с теплой благодарностью вспоминают уроки мастера, его чуткий, но при этом предельно требовательный подход к индивидуальным особенностям каждого воспитанника.

Даже если бы народный художник Туркменистана Аннадурды Алмамедов в своей работе не выходил за рамки деятельности живописца, этого вполне хватило бы, чтобы внести свое имя в неписаный реестр славы туркменского изобразительного искусства. Однако ничуть не меньшее значение для туркменской культуры имеет его педагогическая деятельность.

В нынешнем году исполнилось шестьдесят лет с того момента, когда Аннадурды впервые предстал лицом к лицу со студенческой аудиторией. Предстал и с тех пор ни разу не отвернулся. Сегодня в стенах Государственной академии художеств Туркменистана Аннадурды Алмамедов терпеливо и кропотливо продолжает труд, начатый более полувека тому назад.

Особый дар педагога – не навязывать воспитанникам собственных творческих методов, а раскрывать индивидуальный потенциал каждого ученика. Среди ярких современных туркменских живописцев неповторимой индивидуальностью, характерным самобытным авторским почерком отличаются работы таких художников, как Чары Хуммедов, Коссекмурад Нурмурадов, Огулсурай Акмурадова, Камиль Велиахмедов, Овезмухаммет Мамметнуров. А ведь эти и многие другие вполне состоявшиеся живописцы начинали свой путь в искусство в мастерской Аннадурды Алмамедова.

Сегодня, достигнув весьма почтенного возраста, мастер не изменяет своим привычкам: продолжает работать со студентами, проводит по многу часов за мольбертом. День ото дня множатся написанные полотна, подрастают новый ученики. И, если бы не его преподавательский дар, возможно, туркменское искусство недосчиталось бы многих ярких своих представителей.

