В Ашхабаде состоялось заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз»

В Ашхабаде прошло 24-е заседание совместного комитета «Туркменистан – Европейский союз». Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра финансов и экономики Бабанияз Ялаков. Делегацию Европейского союза возглавила заместитель управляющего директора по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Аудроне Перкаускене.

В заседании приняли участие представители профильных министерств и ведомств Туркменистана, а также сотрудники подразделений Европейского союза, курирующих вопросы торговли, транспорта, энергетики, «зеленой» экономики, образования и гуманитарного сотрудничества.

Повестка дня заседания включала обсуждение макроэкономической ситуации в Туркменистане и Европейском союзе, развитие торгового взаимодействия, модернизацию транспортной инфраструктуры и цифровизацию, сотрудничество в сфере энергетики и охраны окружающей среды, а также гуманитарные и образовательные проекты. Отдельно были рассмотрены вопросы регионального взаимодействия в формате «Центральная Азия – Европейский союз».

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая развитие конкурентоспособности малых и средних предприятий и расширение взаимного товарооборота. Особое внимание было уделено вопросам транспортной связности.

В сфере энергетики обсуждались вопросы диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, развитие возобновляемой энергетики и внедрение энергоэффективных технологий. Гуманитарное сотрудничество охватило образование, академические программы и обмены, а также ежегодный «Диалог по правам человека», направленный на укрепление социальной инклюзии.

По итогам заседания стороны выразили готовность продолжить совместную работу над проектами и предложениями, включая разработку двусторонней дорожной карты «Туркменистан – ЕС» на предстоящие годы и проведение отраслевых форумов в Туркменистане.

