Делегация Туркменистана приняла участие в форуме сотрудничества «Центральная Азия – Китай»

XII форум сотрудничества в формате «Центральная Азия – Китай» состоялся в Урумчи. В форуме приняли участие высокопоставленные руководители из пяти стран Центральной Азии и Китая, а также представители международных организаций.

В рамках события были организованы пленарное заседание и четыре параллельных сессии, посвященные торговле и экономике, образованию, сокращению бедности и проблематике женщин, а также выставка достижений сотрудничества. Форум проходил под девизом «Содействие духу сотрудничества Центральная Азия – Китай и продвижение общей модернизации».

Туркменистан представляла делегация, в состав которой вошли дипломаты, работающие в КНР, а также представители министерств образования, финансов и экономики, торговли и внешнеэкономических связей и Союза женщин Туркменистана.

Участники форума обсудили направления дальнейшего многостороннего сотрудничества, в том числе расширение торгово-экономического взаимодействия, транспортно-логистические проекты, энергетическое сотрудничество, инвестиционные проекты в сфере промышленности и инфраструктуры, а также программы в области образования, культуры, гуманитарных инициатив, цифровизации и «зеленой» экономики. Стороны также обменялись отзывами о текущих проектах и назначили шаги по углублению практических связей между странами региона.

Участники форума пришли к единому мнению о необходимости углубления сотрудничества и выстраивания более тесного сообщества «Центральная Азия – Китай» с общим будущим, сосредоточив внимание на торговле, безопасности и региональной взаимосвязанности.

