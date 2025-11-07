Дональд Трамп встретился с президентами стран Центральной Азии

В Вашингтоне состоялся саммит глав государств в формате «Центральная Азия – США». Президент США Дональд Трамп встретился с президентами пяти стран Центральной Азии. Во встрече принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Основной фокус переговоров был направлен на расширение экономического сотрудничества и интеграцию стран Центральной Азии в глобальную экономику. Стороны подтвердили приверженность принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности стран Центральной Азии. Этот принцип является основополагающим для постоянного нейтралитета Туркменистана.

Ключевые экономические темы саммита включали обсуждение поддержки развития Транскаспийского коридора, который напрямую затрагивает интересы Туркменистана как транзитного хаба, углубление сотрудничества в сфере критически важных минералов и обеспечение устойчивости цепочек поставок в регионе.

Состоявшиеся саммит, по мнению его участников, ознаменовали собой выход формата «Центральная Азия – США» (С5+1) на качественно новый переговорный уровень, подчеркнув стратегическую значимость региона для США.

Ожидается, что официальное совместное заявление по итогам саммита будет опубликовано позднее и представит конкретные договоренности по инвестициям и новым проектам.

