Делегация Туркменистана приняла участие в международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби

Делегация Туркменистана приняла участие в международной нефтегазовой выставке и конференции «Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference» (ADIPEC-2025), состоявшейся в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В состав делегации вошли представители государственных концернов «Туркменнефть» и «Туркменгаз».

Официальное открытие выставки собрало широкое представительство международных энергетических компаний и экспертов отрасли. Туркменистан был представлен национальным павильоном, демонстрирующим достижения и потенциал нефтегазового комплекса страны, а также инвестиционные возможности для иностранных партнеров.

Туркменская делегация провела встречи с представителями ведущих международных компаний, обсудив перспективы взаимодействия и реализации совместных проектов в нефтегазовой и энергетической отраслях. Участие Туркменистана в ADIPEC-2025 стало важным шагом в укреплении международного энергетического сотрудничества, продвижении инвестиционного потенциала страны и расширении деловых контактов с ведущими мировыми компаниями.

