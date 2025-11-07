|07.11.25 07:04
Госсекретарь США принял руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии
В стенах Государственного департамента США в Вашингтоне состоялся торжественный прием, посвященный работе многостороннего формата «C5+1».
Во встрече приняли участие руководители внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки, а также сенаторы и члены Палаты представителей Конгресса США, представители государственных структур и деловых кругов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.
В ходе приема подчеркивалось, что нынешнее историческое событие, приуроченное к юбилею основания формата «C5+1», имеет важное значение для дальнейшего укрепления регионального сотрудничества, всестороннего партнерства и взаимопонимания между странами-участницами.
