«Звуки дутара» оживают по московской прописке

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели» в рамках IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова состоялся гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля. Фестиваль-2025 приурочен к Международному году мира и доверия, а также 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном вечере приняли участие сотрудники Посольства Туркменистана в Российской Федерации, представители российской творческой и научной интеллигенции, учащиеся средних, специализированных и высших учебных заведений, многочисленные жители и гости Москвы, а также представители СМИ.

В своём приветственном обращении глава туркменской дипломатической миссии в Москве Эсен Айдогдыев подчеркнул особую символичность проведения IX Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» в Международном году мира и доверия, ознаменованном 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летием победы в Великой Отечественной войне, ибо в руках музыканта дутар становится не просто инструментом, а проводником мира, рассказывающим о том, что через музыку можно преодолеть любые преграды.

В состав жюри под председательством арт-директора фестиваля композитора Мамеда Гусейнова вошли эксперты в номинациях «Вокальное искусство», «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Струнные инструменты, гитара, инструменты народного оркестра». В нынешнем году на участие в конкурсе поступило более ста заявок из Туркменистана, Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Узбекистана и Гватемалы.

Из Туркменистана в фестивале приняли участие учащиеся детских школ искусств, Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Данатара Овезова, студенты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой, музыканты Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Бурными аплодисментами зрители встретили лауреатов фестиваля. Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Чуть раньше в рамках фестиваля в Российской государственной библиотеке в гибридном формате состоялась международная научно-практическая конференция «Лицо войны в зеркале искусства». Форум объединил преподавателей ведущих творческих вузов России, а также представителей Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой и Туркменского государственного института культуры. Конференция была посвящена проблемам сохранения исторической памяти для будущих поколений, созданию принципиально новых подходов для формирования таких понятий, как героизм, патриотизм и дружба.

Фестиваль «Звуки дутара» из года в год подтверждает свою важность как значимое культурное событие, которое способствует укреплению культурно-гуманитарных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией.

