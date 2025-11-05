Президент Туркменистана прибыл в Вашингтон

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Вашингтон с рабочим визитом для участия в саммите в формате «Центральная Азия + США». Самолет главы туркменского государства приземлился в международном аэропорту Эндрюс, где его встретили официальные лица США и члены официальной делегации Туркменистана.

Визит проходит в рамках реализации внешнеполитической стратегии Туркменистана, основанной на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного сотрудничества. Дипломатические отношения между Туркменистаном и США были установлены в 1992 году. С тех пор сотрудничество между странами расширяется, охватывая политическую, экономическую и гуманитарную сферы.

Отношения между государствами дополняются многосторонним взаимодействием в формате «Центральная Азия + США». В рамках рабочих групп по экономике, энергетике и охране окружающей среды стороны разрабатывают подходы для расширения регионального партнерства. Важную роль в торгово-экономической сфере играет деловой совет «Туркменистан–США», который с 2008 года служит механизмом налаживания контактов между бизнес-сообществами двух стран.

В последние годы активизировалось взаимодействие в гуманитарной области. В 2023 году был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования, заложивший основу для культурных и образовательных обменов.

