Международный экономический форум проходит на туркменском побережье Каспия

В национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспия открылись международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», CIET-2025. Форум собрал более 1080 делегатов из 55 стран. Под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее» форум стал площадкой для демонстрации новых инвестиционных возможностей и партнерства в ключевых отраслях экономики.

Заместитель председателя Кабинета министров Баймырат Аннамаммедов открыл пленарное заседание конференции, отметив, что форум является «ярким примером инновационного и открытого курса Туркменистана на партнерство и развитие». Особо подчеркивалась значимость внедрения современных технологий в строительной и промышленной сфере, а также реализации крупных инфраструктурных проектов.

Председатель госконцерна «Туркменхимия» Танрыгулы Атаев представил программу развития химической отрасли, направленную на глубокую переработку природного газа и внедрение новейших технологий. Министр сельского хозяйства Чарыяр Четиев связал индустриальные инновации с экологией и устойчивым сельским хозяйством, подчеркнув внедрение биотехнологий и цифровых решений в агропромышленный комплекс.

Форум CIET-2025 подтвердил роль Туркменистана как ведущего центра промышленного диалога в регионе. Событие продемонстрировало уверенность страны в своём будущем – чистом, инновационном и открытом для мира.

