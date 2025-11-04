Президент Туркменистана дал старт новым инфраструктурным проектам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочей поездки в Балканский велаят принял участие в серии торжественных церемоний, ознаменовавших новый этап индустриального развития и реализации транзитного потенциала страны. Это закладка крупного карбамидного комплекса, старт строительства участка автодороги «Туркменбаши – граница Казахстана», а также открытие водоочистного сооружения и автомобильного моста через залив Гарабогаз.

Комплекс по производству карбамида рассчитан на ежегодный выпуск 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамидных удобрений. В строительстве задействован консорциум мирового уровня: Mitsubishi Corporation (Япония) и Gap Inşaat (Турция). Новый завод не только внесет весомый вклад в химическую промышленность и обеспечение продовольственной безопасности, но и позволит создать более тысячи новых рабочих мест, укрепить экспортный потенциал Туркменистана.

Важными событиями также стали ввод в эксплуатацию современного автомобильного моста через залив Гарабогаз и старт строительства прилегающего участка автотрассы. Автодорога Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана будет иметь протяженность 207 километров. Четырехполосная магистраль с современными барьерами и системами видеонаблюдения рассчитана на обслуживание до 14 тысяч автомобилей в сутки.

Эти объекты дорожно-транспортной инфраструктуры не просто соединяют западные и северные регионы Туркменистана. Они войдут в автодорожную систему Центральной Азии, связывающую Иран, Туркменистан и Казахстан, что экономически эффективно для перевозчиков от России до Индии и значительно увеличит грузооборот в Международном морском порту Туркменбаши.

