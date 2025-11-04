На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму свыше 8 миллионов 517 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана и Узбекистана закупили авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо и масло базовое, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Предметом сделок представителей деловых кругов из Афганистана также стал сниженный газ производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, были реализованы пряжа хлопчатобумажная и хлопок-волокно, которые приобрели бизнесмены из Турции.

На внутренний рынок отечественные предприниматели закупили масло базовое и упаковочную пленку на общую сумму более 2 миллионов 248 тысяч манатов.

