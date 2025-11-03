В Туркменистане открыт автомобильный мост через залив Гарабогаз

В Туркменистане состоялось торжественное открытие автомобильного моста через залив Карабогаз. Мост соответствует требованиям международных стандартов качества и технико-эксплуатационным нормам.

Протяженность моста составляет 354 м, ширина – 21 м. Двухстороннее полотно рассчитано на движение автомобилей грузоподъемностью до 40-50 тонн. При строительстве использовались высокопрочные материалы, обеспечивающие устойчивость к коррозии, деформации и сейсмическим нагрузкам.

Новое сооружение призвано обеспечить высокую пропускную способность в сфере международных грузовых автомобильных перевозок. На церемонии открытия отмечалось, что мост символизирует добрососедство и дружбу между народами региона.

