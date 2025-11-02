Туркменский манат отметил свое 32-летие

В акционерно-коммерческом банке «Сенагат» состоялась научно-практическая конференция «Международный год мира и доверия: роль туркменского маната в социально-экономическом развитии страны», приуроченная к 32-й годовщине введения в обращение национальной денежной единицы.

В форуме приняли участие руководители и специалисты государственных и акционерно-коммерческих банков, финансово-экономического комплекса, профессорско-преподавательский состав, студенты профильных высших и среднепрофессиональных учебных заведений, а также представители средств массовой информации.

Введение в 1993 году в обращение собственной денежной единицы стало важным шагом в укреплении суверенитета страны. Это позволило Туркменистану сформировать основу самостоятельной и динамично развивающейся национальной экономики. Более 30 лет туркменский манат демонстрирует устойчивость, являясь подтверждением успешности реализуемой государством продуманной макроэкономической политики. Стабильность маната служит гарантом счастливой жизни граждан и ключевым фактором привлечения инвестиций.

В повестку дня конференции были включены такие вопросы, как достигнутые страной экономические успехи с введением национального маната, денежно-кредитная политика, налаживание современных банковских услуг посредством внедрения цифровых технологий, совершенствование электронной платёжной системы, сотрудничество с международными финансовыми структурами.

