Во Франкфурте прошли Дни экономики Туркменистана

Во Франкфурте-на-Майне (Федеративная Республика Германия), прошли Дни экономики Туркменистана. Акция была организована с целью дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном и Германией, а также другими заинтересованными странами ЕС.

Двухдневное событие собрало представителей более 50 ведущих немецких компаний, банков и промышленных объединений, а также 51 туркменскую компанию и ряд государственных структур. Со стороны Туркменистана на форуме были представлены ключевые министерства и ведомства, курирующие приоритетные направления экономики: финансы и банковское дело, сельское хозяйство и пищевая промышленность, текстиль и легкая промышленность, здравоохранение и фармацевтика, углеводородная и нефтехимическая отрасли, строительство, транспорт и коммуникации.

В ходе Дней экономики состоялись пленарные заседания, встречи, подписание двусторонних соглашений. Форум стал площадкой для обсуждения актуальных направлений сотрудничества: торгово-экономические отношения и привлечение прямых иностранных инвестиций, формирование транспортно-логистических коридоров и энергетическое партнерство. Программа мероприятия также включала ознакомительные визиты на промышленные предприятия Германии.

Проведение Дней экономики Туркменистана в Германии стало важной площадкой для укрепления взаимовыгодных контактов, привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий в стратегически значимых отраслях экономики Туркменистана.

© TURKMENISTAN.RU, 2025