Состоялись туркменско-сербские межмидовские политические консультации

В Белграде состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Республики Сербия. Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, сербскую сторону – государственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Сербия Дамьян Йович.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки, рассмотрен уровень политико-дипломатического диалога между двумя странами. Констатировано, что сотрудничество между Туркменистаном и Сербией развивается на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимовыгодного партнерства.

Дипломаты подчеркнули важность регулярного проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Наряду с этим была подтверждена целесообразность совершенствования двусторонней договорно-правовой базы.

В числе перспективных направлений двусторонних экономических отношений обозначены торговля, текстильная промышленность, экспорт полимеров, удобрений и продукции сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено перспективам развития сотрудничества в области культуры, образования и туризма.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивный опыт взаимодействия двух стран на международных площадках, в частности, в рамках ООН, где они оказывают взаимную поддержку и выступают соавторами значимых международных инициатив.

В тот же день в рамках визита в Сербию заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с директором Международной специализированной выставки ЭКСПО-2027 в Белграде Данило Ериничем. В ходе беседы стороны обсудили организационные вопросы, связанные с участием Туркменистана в предстоящем смотре, запланированном к проведению в период с 15 мая по 15 августа 2027 года.

© TURKMENISTAN.RU, 2025