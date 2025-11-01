|01.11.25 07:01

Состоялась встреча министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества
В столице Исламской Республики Иран состоялась 4-я встреча министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В ней приняла участие делегация Туркменистана во главе с министром внутренних дел Мухамметом Хыдыровым.
На церемонии открытия мероприятия присутствовал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Также в работе встречи приняли участие генеральный секретарь ОЭС, министры внутренних дел, их заместители и представители государств-членов организации.
В ходе заседания выступил министр внутренних дел Туркменистана. В своем выступлении он затронул вопросы укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, обмена опытом, обеспечения внутренней безопасности, а также рассказал о деятельности Министерства внутренних дел Туркменистана.
В рамках визита состоялись встречи главы туркменской делегации с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандером Момени, главнокомандующим полицией Ахмадом Резой Раданом, министром юстиции Амином Хосейном Рахими, заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мюниром Каралоглу и Генеральным секретарём ОЭС Асадом Маджидом Ханом.
В ходе встреч стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности, обмена опытом, обеспечения внутренней и региональной безопасности, а также борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми.
