Состоялась встреча министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества

В столице Исламской Республики Иран состоялась 4-я встреча министров внутренних дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В ней приняла участие делегация Туркменистана во главе с министром внутренних дел Мухамметом Хыдыровым.

На церемонии открытия мероприятия присутствовал президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Также в работе встречи приняли участие генеральный секретарь ОЭС, министры внутренних дел, их заместители и представители государств-членов организации.

В ходе заседания выступил министр внутренних дел Туркменистана. В своем выступлении он затронул вопросы укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, обмена опытом, обеспечения внутренней безопасности, а также рассказал о деятельности Министерства внутренних дел Туркменистана.

В рамках визита состоялись встречи главы туркменской делегации с министром внутренних дел Исламской Республики Иран Эскандером Момени, главнокомандующим полицией Ахмадом Резой Раданом, министром юстиции Амином Хосейном Рахими, заместителем министра внутренних дел Турецкой Республики Мюниром Каралоглу и Генеральным секретарём ОЭС Асадом Маджидом Ханом.

В ходе встреч стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности, обмена опытом, обеспечения внутренней и региональной безопасности, а также борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и торговлей людьми.

