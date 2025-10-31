Туркменистан принимает участие в сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

В Самарканде начала работу 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО – главного руководящего органа данной организации.

Более пяти тысяч участников из 193 стран, в том числе главы государств и правительств, министры, учёные и руководители сфер культуры, науки и образования собрались в Узбекистане для обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества на основе культурного диалога и взаимопонимания.

В ходе конференции состоялись выборы ее председателя, которым был избран Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш во Франции и Постоянный представитель Бангладеш при ЮНЕСКО Хондкер Мухаммед Талха, а также выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные и международные программы.

В рамках конференции состоялся 14-й Молодежный форум ЮНЕСКО, на котором были рассмотрены вопросы борьбы с изменением климата и его последствиями. В работе форума приняли участие более 150 молодых лидеров из 140 стран.

© TURKMENISTAN.RU, 2025