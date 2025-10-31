В Ашхабаде чтят и любят Чайковского

В Международный год мира и доверия Посольство России в Туркменистане при содействии Министерства культуры Туркменистана к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского инициировало концерт Государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста Туркменистана Расула Клычева. Концерт состоялся в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули.

В фойе театра была развернута информационная выставка о жизни и творчестве величайшего русского композитора, подготовленная Российским национальным музеем музыки.

В концертной программе прозвучали фрагменты из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка», «Опричник» и балета «Лебединое озеро». Вокалисты Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой – заслуженная артистка Туркменистана Айна Сейткулиева, Гозель Аннаханова, Бегенч Мошиев – исполнили популярные арии и ариозо. Участие в концерте принял Государственный хор Туркменистана под руководством Хайлара Эминова. На бис вне программы были исполнены фрагменты из балета «Щелкунчик».

