В Ашхабаде прошел вечер туркменско-узбекской дружбы

Посольство Республики Узбекистан в Туркменистане совместно с городской администрацией Ашхабада провели масштабное мероприятие «Вечер туркменско-узбекской дружбы». Праздник, посвященный многовековому братству двух народов, прошел в парке культуры и отдыха «Ташкент», который является символом нерушимых связей и побратимских отношений двух столиц.

На торжество были приглашены руководители дипломатических миссий, представители международных организаций, деятели искусств и многочисленные жители столицы.

Сцена была предоставлена туркменским и узбекским артистам. В программу концерта вошли хореографические композиции, народные и современные туркменские и узбекские песни. Мелодичные песни о любви, дружбе и Родине, выразительная хореография, сочетающая утонченные, плавные движения с экспрессивным, динамичным ритмом, сливали близкие мотивы узбекской и туркменской традиции в единый рисунок.

После концерта почетных гостей пригласили в чайхану парка «Ташкент», где им были предложены национальные блюда двух стран. Столики были накрыты и на свежем воздухе для всех посетителей парка, а узбекского плова хватило на всех – ведь его приготовили больше тонны!

Вечер удался на славу. Он стал не просто памятным мероприятием, но и живым гуманитарным мостом, который соединил сердца двух братских народов.

