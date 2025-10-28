В Москве прошли туркменско-российские межмидовские консультации

В Москве состоялись консультации по вопросам противодействия современным вызовам и угрозам между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Российской Федерации с участием представителей соответствующих органов двух государств.

Туркменскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, а российскую сторону – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Любинский.

Встреча была организована в рамках практической реализации Программы сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2025–2026 годы, подписанной в июне нынешнего года.

В ходе консультаций состоялся обмен оценками глобальных и региональных угроз безопасности на современном этапе, включая ситуацию в Афганистане и Центральной Азии. Особый акцент участники переговоров сделали на туркменско-российском взаимодействии в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в двустороннем формате.

Констатировав эффективное взаимодействие в рамках международных организаций, дипломаты обсудили вопросы туркменско-российского взаимодействия в области безопасности и по противодействию новым вызовам и угрозам в рамках многосторонних структур. Было обращено внимание на важность обобщения и анализа передовой практики, а также повышения потенциала органов государственной власти, наделенных полномочиями в области информационной безопасности.

Стороны подтвердили настрой на тесную внешнеполитическую координацию и взаимную поддержку в данном направлении и договорились поддерживать регулярные рабочие контакты.

© TURKMENISTAN.RU, 2025