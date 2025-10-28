|28.10.25 07:21
На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 15 сделок
На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 15 сделок на общую сумму свыше 7 миллионов 862 тысячи долларов США.
Представители деловых кругов из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Украины, Узбекистана закупили сжиженный газ и карбамид, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции, Азербайджана и Сербии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, ткань фланель, экстракт солодкового корня и очищенные отходы хлопкопрядения.
