В Риме продолжает работу туркменская археологическая выставка

Широкий интерес итальянской культурной общественности вызвала археологическая выставка «Древние цивилизации Туркменистана», открывшаяся в Капитолийском музее в Риме в дни официального визита в Итальянскую Республику президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Выставка стала наглядным результатом многолетнего сотрудничества Туркменистана и Италии в области археологии и охраны культурного наследия. Прекрасные образцы древних артефактов, обнаруженных на археологических памятниках Туркменистана и хранящихся в музеях страны, будут демонстрироваться на римской выставке до апреля 2026 года.

Сотрудничество между Туркменистаном и Итальянской Республикой плодотворно развивается, а культурные связи занимают особое место. Богатый опыт и традиции добрососедства, накопленные в культурной сфере, способствуют расширению отношений в этом направлении, стимулированию интереса к истории, культуре и искусству двух стран.

