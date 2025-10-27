В Туркменистане отметили День алабая

В последнее воскресенье октября отмечается День туркменского алабая – праздник, посвященный одной из самых древних пород собак, которая на протяжении тысячелетий была верным спутником, защитником и другом туркменского народа.

Алабай – это живой символ национального наследия, олицетворяющий силу духа, преданность и мужество, о чем свидетельствуют и многочисленные археологические находки в древних поселениях, где были обнаружены захоронения этих благородных животных и терракотовые статуэтки.

Накануне праздничного дня в Ашхабаде состоялось V заседание международной ассоциации «Туркменские алабаи». Этот ежегодный форум, является важным событием, направленным на дальнейшую популяризацию национального достояния туркменского народа – породы алабаев. В работе заседания приняли участие руководители и специалисты профильных структур и отраслевых ведомств, высших учебных заведений, а также члены Ассоциации и представители средств массовой информации. По видеосвязи к ним присоединились собаководы со всего мира.

Ежегодное проведение на государственном уровне Праздника туркменского алабая в последнее воскресенье октября подтверждает значимую роль этой древнейшей породы в культурном и духовном наследии страны, а в торжествах, организуемых в честь праздника, принимают активное участие не только граждане Туркменистана, но и известные кинологи и собаководы из других стран.

В повестку V заседания международной ассоциации вошли важные вопросы, связанные с деятельностью организации, объявление о приеме новых членов и награждении ведущих кинологов и собаководов страны государственными наградами. Участники заседания обсудили важные задачи на перспективу, приняли соответствующие решения, направленные на укрепление традиций разведения алабаев и развитие международного сотрудничества в этой области.

Регулярное тесное общение специалистов-кинологов способствует обмену опытом между иностранными и туркменскими специалистами в области сохранения бесценного генофонда алабаев, определяет перспективные направления для сотрудничества, укрепляет международные связи посредством совместных научно-исследовательских и практических проектов и создает благоприятные условия для установления долгосрочных, плодотворных отношений в сфере собаководства.

Торжественные мероприятия – выставки произведений искусства, фотографии, народных ремесел, а также литературно-музыкальные и поэтические вечера, чествования заслуженных собаководов – прошли в этот день во всех городах и селах страны.

© TURKMENISTAN.RU, 2025