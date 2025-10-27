Делегация Туркменистана приняла участие в заседании Всемирного туристического форума

Делегация Туркменистана во главе с послом Туркменистана в Федеративной Республике Германия Б. Реджеповым приняла активное участие в работе Всемирного туристического форума (Global Tourism Forum 2025), который проходил в Брюсселе.

Форум собрал представителей правительственных структур, международных организаций и ведущих компаний туристической индустрии со всего мира. В ходе форума обсуждались актуальные тенденции развития мировой туристической отрасли, обмен опытом в области устойчивого туризма, а также национальные инициативы по восстановлению и стимулированию туристического сектора в постпандемийный период.

Участие Туркменистана в работе форума стало еще одним подтверждением приверженности страны глобальным процессам, направленным на укрепление взаимопонимания, развитие международных связей и достижение всеобщего благосостояния. Туркменистан рассматривает сферу туризма как одно из приоритетных направлений устойчивого социально-экономического развития и активно способствует продвижению культурного и исторического наследия страны на международной арене.

